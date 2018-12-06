Hüzünlü bekleyiş

Tayland'ın Phuket Adası'nda bir hafta önce Cezayirli arkadaşı ile birlikte motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın Trabzon'un Of ilçesindeki yakınları cenazenin Türkiye'ye getirilmesini bekliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da cenazenin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için devreye girdiği öğrenildi.

Hollanda'da yaşayan ve Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya hem tatil hem de dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için geçtiğimiz ay sonunda Tayland'a gitti. Tayland'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası'nda Muay Thai sporcusu olan arkadaşı Cezayirli Amine Halimi'nin kullandığı motosikletin 30 Kasım günü kaza yapması sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası kızlarının ölüm haberini alan acılı aile Zehra'nın cenazesini memleketi Trabzon'un Of ilçesine getirmek için Türk Büyükelçiliği ve Taylandlı yetkililerle görüştü.

Zeynep'in Hollanda'da yaşayan halası Leyla Yalçınkaya da, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüşerek cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi. Son olarak Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak konuyu bildirmesiyle devreye giren bakanlık cenazesinin kısa sürede Türkiye'ye getirmek için çabalarını sürdürüyor.

Yeğeninin öldüğünü arkadaşlarından öğrendi

Zehra'nın kazada hayatını kaybettiğini sosyal medyadan kendisine ulaşan arkadaşlarından öğrendiğini belirten hala Leyla Yalçınkaya, "Cuma günü sabah sosyal medyadan bana çağrıda bulundular. Birkaç kez söylediler, ilk aşamada bakmadım ben, çünkü güvenmedim. Sonra baktım, yeğenimin pasaportu önüme çıkınca gerçek olduğu kanaatine vardım. Altında İngilizce bir mesaj geldi, bizimle iletişime geçer misiniz diye çağrıda bulundular. Ben bu kişileri aradım, sordum. Biz Zehra'nın arkadaşıyız dediler, Zehra'ya bir şey mi oldu dedim, evet kaza geçirdi dediler. Ben de durumunu sordum, 'vefat etti' dediler. İnanamadım. Tayland'da yayınlanan gazete ilanını bana gönderdiler. O an inandım Zehra'nın öldüğüne. Ailesini aradım, ağabeyim Türkiye'deydi ona haber verdim" dedi.

"Arkadaşları ile tatile gitmişti"

Zehra'nın arkadaşları ile birlikte tatile gittiğini belirten hala Leyla Yalçınkaya, "Okulunu bitirmişti tatile gittiler, böyle bir kaza oldu. Ben bu olaydan sonra Dışişleri Bakanını aradım, sağlık sigorta şirketi yetkililerini aradım onların aracılığıyla onları buraya getirmeye çalışıyorum. Şu an beklemedeyiz, yeğenimi Phuket'ten Bangok'a getirdiler şu an. Evrakların şu an sadece kendi dillerine çevrilmesine bakıyorlar. Onlar çevrildiği an buraya gelmesini bekliyorum. Hollanda Dışişleri Bakanı ile dün görüşmem oldu, bu gün sabah sigorta şirketi ile görüşmem oldu, arayacaklarını söylediler. Onu bekliyorum. Her an bir haber gelebilir. Dün Of belediye başkanı ile görüştüm, onların çok yardımı oldu. İçişleri Bakanı hemşehrimiz Süleyman Soylu'yla görüşmüşler” şeklinde konuştu.

"İçime doğdu"

Aynı kazada hayatını kaybettiğini iddia edilen Aslı Su'nun Zehra'nın arkadaşı olmadığını dile getiren Yalçınkaya, "Aslı Su denilen bir isim geçiyor, öyle bir arkadaşı yok. Biz de tanımıyoruz. Zehra çok hayat dolu bir kızdı, gezmeyi seven bir kızdı. Tayland'a üçüncü gidişiydi. Orada arkadaş grubu oluşturdular. Bütün dünyadan arkadaşları vardı orada. Çok hayat dolu biriydi. Çok genç yaşta vefat etti maalesef. Ben Hollanda Dışişleri Bakanı ile iletişime geçtim. Onlar da ilgilendiklerini söylediler, her an Zehra'yı alacağız diyorlar. Zehra ile en son bir görüşmemiz oldu, hatta o sabah içime doğdu sanki, ‘Zehra neredesin, ben seni merak ediyorum' yazdım. Aslında merak edilecek bir şey de yoktu, bir gün öncesinde konuşuyorduk. Ama o gün sanki bir şey oldu, yazmak geldi içimden. Bir süre sonra zaten haberini aldık” ifadelerini kullandı.