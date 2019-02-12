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Sağlık-Sen heyetinden Başkan Cahan'a teşekkür plaketi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu, sendikalarının Türkiye’deki kamu görevlisi sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip, sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyici olduğunu ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu, sendikalarının Türkiye'deki kamu görevlisi sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip, sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyici olduğunu ifade etti.


Başkan Aloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Uşak'a hizmetleri ve sendikaya destekleri nedeniyle Başkan Cahan'a plaket takdim edildi. Sağlık ve sosyal hizmet alanında kamuda en fazla üyeye sahip. Ziyarette konuşan Aloğlu,


Türkiye'deki kamu görevlisi sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip, sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyici, dünyadaki sendikal faaliyetlerde lider konumunda sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.


Ardından Başkan Cahan'a plaket takdim eden Aloğlu, “Başkan Cahan 2014-2019yılları arasında görev süresince Uşak'ımıza yaptığı hizmetler aşikar. Bu nedenle sendikamız ve yönetim kurulumuz olarak kendisine ilimize kazandırdıkları ve sendikamıza destekleri için çok teşekkür ediyor, gelecek hayatında başarılar diliyoruz” dedi.


Ziyaret plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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