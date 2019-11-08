Başkan Berge'den ‘Mevlid Kandili' mesajı

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “Rahmet ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşriflerini idrak ediyoruz. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Efendimizi anmanın huzuru içerisindeyiz. Adalet ve hikmet üzere tüm insanlığın kurtarıcısı olan Peygamberimizin yolunda olanlara selam olsun. Allah'ın resulüne selam olsun. Mevlid ifadesi doğum yeri ve zamanı olarak geçiyor. Fahri kainat Peygamber Efendimizi bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Dualar ile Rabbimize ulaşmanın huzurunu ve Efendimizin şefaatine nail olmayı kudreti ilahiden dileyeceğiz. Nebiler nebisi efendimizi anarak huzur dünyamızı bulacağız. Allah'ın sevgilisi insanların en şereflisi Habibullahı anmanın bilincindeyiz. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece, Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Böyle güzel bir gün, mübarek gün olan Cuma gününe denk geldi. Bu vesile ile Mevlid Kandili'ni büyük bir coşkuyla kutluyorum” dedi.