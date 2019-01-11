Vali Bilmez'den İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamlayarak günün anısına fotoğraf çektirdi. Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Bilmez, bir süre Tuğgeneral Özfidan ile makamında sohbet ettikten sonra bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, karargah personeli ve birlik komutanlarıyla tanışan Vali Bilmez'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Tuğgeneral Özfidan, önümüzdeki süreçte İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilecek toplum destekli güvenlik projelerinin de tanıtımını yaptı.

Bilgilendirmenin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, yürütülecek projelerle ilgili çeşitli talimatlar verdi. Vali Bilmez, Tuğgeneral Özfidan ve personeline terörle ve uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarılardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.