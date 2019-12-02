Van'da jandarmadan kış lastiği denetimi

Van geneli ve Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, ’Kış lastiği’ uygulaması kapsamında denetimlerine başladı.
Van geneli ve Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, 'Kış lastiği' uygulaması kapsamında denetimlerine başladı.
Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 1 Aralık 2019 günü 'Kış kastiği' uygulamasının başlaması ile Van genelinde ve Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulamaya yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edecek. Jandarma; vatandaşların can ve mal güvenliği için ticari faaliyette bulunan araçların kış lastiklerini denetledi ve kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi.