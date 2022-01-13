İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da lapa lapa kar yağışı

Van’da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Van'da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.


Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okulların da tatil edildiği kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüştü. Ulaşımda da aksamalara neden olan lapa lapa kar yağışı, yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşı sevindirdi.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.