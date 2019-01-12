İlçe Başkanı İYİ Parti'den istifa etti

Yalova'nın Çınarcık ilçesi İYİ Parti İlçe Başkanı Kemal Say, il başkanı Mehmet Çam'a tepki göstererek görevinden istifa etti.

İYİ Parti Yalova Teşkilatı seçim öncesi şok bir istifa ile sarsıldı. Çınarcık İYİ Parti İlçe Başkanı Kemal Say partisinden istifa etti. Say istifa gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı, “Çınarcık ilçe başkanlığı görevine geldiğim günden beri görevimi ilçe yönetimindeki arkadaşlarımla birlikte layıkıyla yapmaya çalışmamıza rağmen atanan il başkanı arkamızda durmamış aksine aksine adaylar çıkartmamıza engel olmuştur. Şu andan itibaren makamına muktedir olamayan il başkanı Mehmet Çam ve ekibi ile çalışmama kararı almış bulunmaktayız. Bu nedenle de Çınarcık İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum”