Akdağmadeni'nde öğrenciler Portekiz Yolcusu

Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi, Erasmus programı çerçevesinde hazırladığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip desteklenen projesi kapsamında 2 öğretmen ve 12 öğrenci Portekiz'e gitmeye hazırlanıyor.

Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri Songül Cangül , Meftun Sağlam ve 12 öğrenci Erasmus Projeleri Kapsamında Portekiz'in Braga şehrine gidecekler.

Okul Müdürü Abdullatif Konakçı yaptığı açıklamada “KA102- Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında 'Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Tasarla, Öğren, Oynat' projeleriyle başvuruda bulunduk. Projemiz onaylandıktan sonra 2 öğretmenimizi ve 12 öğrencimizi gruplar halinde Ocak ve Mart aylarında Portekiz'in Braga şehrine göndereceğiz ve orada Centro Cultural e Social de Santo Adiao okulunda 15 günlük eğitim alacaklar. Aynı zamanda öğrencilerimiz Portekiz'in kültürel özelliklerini de yakından inceleme fırsatı bulacaklardır. Bu projede desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz.”şeklinde konuştu.

Proje ekibi öğretmen ve öğrencilerin ülkemizi ve ilçemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphesi olmadığını ifade eden Konakçı, projede gidecek öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretmeni Songül Cangül “İki grup şeklinde yurt dışına gidecek öğrencilerden birinci gruptaki 6 öğrenci ile bir öğretmen 15 günlük eğitimlerini Portekiz'de yapacaklar. Öğrencilerimiz kendi ülkemizle oradaki eğitimi kıyaslayarak eğitimlerini görecekler.”dedi.

Yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Akdağmadeni Nenen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, yeni bir ülke, yeni bir medeniyet, yeni insanlar tanıyacakları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini, ayrıca kendilerinin faydalanacağı bu tarz faaliyetlerin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ederek, diğer arkadaşlarında bu imkândan yararlanmalarını istediler.