Öğrencilerden Yozgat Bozokspor'a tatlı ikramı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın sahasında karşılaşacağı Güneysuspor müsabakası hazırlıklarını Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Hentbolcuların antrenmanına katılan Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, sporculara tatlı ikram ederek fotoğraf çekindiler. Öğrenciler sporculara yarın ki Güneysu maçı için başarılar diledi.

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Avan yaptığı açıklamada “İlimizi hentbolda başarı ile temsil eden Yozgat Bozokspor oyuncularını, antrenmanda öğrencilerimizle ziyaret ederek yarın oynayacakları Güneysu maçı öncesi başarı dileklerinde bulunduk. Süper Lig yolunda takımımız yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacak ve bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig kapısını aralayacak. Takımımıza moral vermek için antrenmanlarına katıldık, yarın ki Güneysuspor karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan ise ziyaret ve desteklerinden dolayı Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.