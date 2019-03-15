İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden Yozgat Bozokspor'a tatlı ikramı

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, Yozgat Bozokspor antrenmanında hentbolculara tatlı ikram ederek zorlu Güneysuspor karşılaşması öncesi takıma moral verdi.


Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın sahasında karşılaşacağı Güneysuspor müsabakası hazırlıklarını Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Hentbolcuların antrenmanına katılan Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, sporculara tatlı ikram ederek fotoğraf çekindiler. Öğrenciler sporculara yarın ki Güneysu maçı için başarılar diledi.


Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Avan yaptığı açıklamada “İlimizi hentbolda başarı ile temsil eden Yozgat Bozokspor oyuncularını, antrenmanda öğrencilerimizle ziyaret ederek yarın oynayacakları Güneysu maçı öncesi başarı dileklerinde bulunduk. Süper Lig yolunda takımımız yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacak ve bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig kapısını aralayacak. Takımımıza moral vermek için antrenmanlarına katıldık, yarın ki Güneysuspor karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.


Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan ise ziyaret ve desteklerinden dolayı Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.