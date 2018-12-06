Sorgun Halk Bankası Müdürü görevine başladı

Yozgat'ın Sorgun ‘da görevini sürdürmekte iken tayini çıkarak Erzincan Merkez'e giden Halk Bankası Müdürü Canan Sultan Kayhan'ın yerine, Halk Bankası Sorgun Şubesine atanan Mevlüt Ulutaş görevine başladı.

Sorgun'da görev yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulutaş, Halk Bankası ile işi olan vatandaşlara kapısının her zaman açık olduğunu da ifade ederek “Daha önceki çalışma yerim olan Konya Karapınar ilçesindeki çaba ve gayretlerimizi bundan sonra Sorgun için harcayacağız. Sorgun şuanda Yozgat'ın en büyük ilçesi olduğu gibi potansiyeli oldukça yüksek bir olan ilçemiz. Böyle bir ilçede görev yapmaktan fazlasıyla memnunum. İnşallah bundan sonra Sorgun halkına en iyi hizmeti vermek için çalışacağız”dedi. Sorgun'da göreve başlayan Ulutaş'ın, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.