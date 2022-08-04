Gurbetçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya'ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak, Çaycuma Adliyesine getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.

4 Temmuz gecesi Çaycuma'nın Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya'ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç'in evinden kaybolan ayakkabılarını Fikret Canbaz'ın ayağında gören jandarma ekipleri, zanlıya ulaştı. Antalya'da yakalanan zanlı Çaycuma'ya getirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Fikret Canbaz, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlı Canbaz, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.