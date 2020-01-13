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Jandarmadan yaralı Doğan'a şefkat eli

Zonguldak’ta yaralı bulunan Doğan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Zonguldak'ta yaralı bulunan Doğan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında Kdz. Ereğli karayolu üzerinde Ilıksu mevkisinde sokak köpekleri tarafından yaralanmış bir Doğan bulundu. Nesli tükenmekte olan yırtıcı hayvan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Veteriner hekimin tedavi ettiği Doğan, yeniden doğal yaşamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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