Üniversiteler arası Judo Şampiyonası başladı

Müsabakalarda Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde okuyan Azeri sporcu Nıjat Rzagulive'nin müsabaka esnasında kolu çıktı.

Zonguldak'ın ev sahipliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüs Spor Salonu'nda Türkiye Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Müsabakaların ilk gününde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sporcu Nıjat Rzagulive, minderde rakibi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sporcusu İslam Ali ile karşılaştığı müsabakada talihsiz bir olay yaşandı. Çanakkale 18 Mart sporcusu Azeri sporcu Nıjat Rzagulive'nin sağ omuzu çıktı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Rzagulive'nin omuzu tekrar yerine takılmak istense de bir türlü başarılamadı. Acılar içinde kalan sporcu Nıjat Rzagulive, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Azeri sporcu Nıjat Rzagulive'nin omuzunun yerine takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müsabakalar hakkında bilgi veren Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Gümüş, "15 - 17 Nisan tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Judo Şampiyonası başladı. Üniversite olarak ev sahipliği yapıyoruz. Şampiyonaya hem kadın hemd e erkek kategorisinde 25 üniversite katıldı. Bugün sabah itibariyle yarışmalara başladık. Yarışmalar şuana kadar iyi gidiyor. Şuana kadar 2 talihsiz sporun ve judonun içinde olan yaralanma meydana geldi. Bir sporcumuzun omuzu çıktı bir sporcumuzun da bileği burkuldu. Onlardan da iyi haberler aldık. 17 Nisan günü şampiyonamız sona erecek. Şampiyonaya çeşitli illerden yaklaşık 200 spor ve antrenör katıldı. Şimdiden şampiyonanın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.