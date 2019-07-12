Dr. Elbek: “Sünnet için en uygun zaman 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası”

Ali Elbek, sünnet için en uygun zamanın 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası olduğunu, sünnetin gerekirse genel anestezi altında yapılabileceğini söyledi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, toplumda basit bir işlem olarak algılansa da gerekli şartlar yerine getirilmeden yapılan sünnet işleminde yaşanması mümkün bazı sorunların ileride çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek önemli sıkıntılara yol açabileceğini söyledi. Sünnetin, deneyimli cerrahlar tarafından yapılması gereken bir işlem olduğuna dikkat çeken Dr. Elbek, "Her cerrahi işlemde olduğu gibi sünnette de enfeksiyondan arındırılmış steril bir alan ve bu ortamı koruyacak donanım olmalıdır. Ayrıca, cerrahiye ve anesteziye bağlı gelişebilecek acil durumlara etkin müdahale edebilecek tecrübeli bir ekip bulunmalıdır. Bu nedenle en ideal olanı, sünnetin ameliyathane koşullarında yapılmasıdır. Aksi durumlarda peniste kalıcı hasarlar hatta hastada hayati tehlike oluşması bile ihtimal dahilindedir” dedi.

Hatanın telafisi zor

İşlem sırasında oluşabilecek bir hatanın olası etkilerinin gelecekte telafisi zor sorunlara yol açabileceğini anlatan Dr. Ali Elbek, bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun hekim tarafından mutlaka fiziki muayene edilerek kontrolden geçirilmesi ve doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

Anestezi yöntemi değişiyor

Dr. Ali Elbek, sünnet işleminin her yaşta yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Lokal ya da genel anestezi seçenekleri uygulanabilir. Anestezi yöntemi tercih edilirken çocuğun yaşı ve belki de daha önemlisi sünnetin çocuk üzerinde korku, stres ve travma yaratma ihtimali göz önüne alınmalıdır. Bebekler 6 aylık olana kadar kısmen hareketsiz oldukları için bu dönemde işlem lokal anestezi ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Ancak 2 ila 6 yaş arası, çocuk gelişim uzmanları tarafından cinsel kimlik kazanım dönemi olarak kabul edildiğinden sünnetin 2 yaşından önce veya 6 yaşından sonra yapılmasını daha uygun olacaktır.”

Kanser riski azalıyor

Yapılan araştırmaların sünnet olmuş bireylerde penis kanserine yakalanma riskinin sünnet olmamış hastalara göre önemli oranda düştüğünü gösterdiğini de söyleyen Dr. Elbek, sünnet için ideal bir mevsim bulunmamakla beraber işlemin yaz mevsiminde yaptırılmasının yaranın açık tutularak iyileşmeyi hızlandırabileceğini de sözlerine ekledi.