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TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 3 - Gümüşhanespor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 7. hafta maçında AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Kaan Bingül, Onur Tanrıverdi


AFJET Afyonspor: Mehmet Doğan, Doğan Ateş (Kaan Baysal dk. 57), Onur Ramazan Toprak (Oktay Kancı dk. 77), İlker Avşar (Ömer Çelik dk. 84 ?), Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç, Aykut Çift


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Raif Gündoğdu (Hasan Kaşıkara dk. 55), Burak Demireğen, Burak Sarı (Murat Kayalı dk. 68), Mert Çakır, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul (Muharrem Efe dk. 67), Ahmet Güven


Goller: İlker Avşar (dk. 28), Aykut Çift (dk. 53), Aykut Uluç (dk. 59) (Afyonspor), Ahmet Güven (dk. 76), Muharrem Efe (dk. 90) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Doğan Ateş, Ömer Çelik (Afyonspor), İlke Tankul, Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Hasan Kaşıkara (Gümüşhanespor)

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