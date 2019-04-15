AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yayınladığı mesajında,” Serhat Şehrimiz güzel Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamaktayız. Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, bundan tam 101 yıl önce 14 Nisan'da Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'ta, 15 Nisan'da Ağrı'da, 16 Nisan'da Eleşkirt'te tezahür etmiş, milletimizin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm Dünyaya kanıtlayarak büyük destan yazmıştır. Kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuruyla korumak, daha kalkınmış ve müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ağrı'mızın ve ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, vatanı uğruna fedakârca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Hak'tan aziz milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmamasını diler, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutlarım”dedi.