Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmede, İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilirken, İdlib mutabakatı çerçevesinde Türk askerlerinin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı. İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken, yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi. İdlib'deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin de altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.

Görüşmede Libya ile ilgili son gelişmeler de ele alınırken, ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı.