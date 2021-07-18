Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri

17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazalarının Önlenmesi” konulu genelgeler de göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında Jandarma birliklerince alınacak emniyet tedbirleri planları oluşturuldu. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada:

“Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalarda alınan tedbirler arttırılmış olup, Kurban Bayramı tatili süresince 37 bin 787 Asayiş Timi, 646 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 18 bin 756 Jandarma Trafik / Jandarma Motosikletli Trafik Timi, bin 743) JASAT Timi, bin 612 Jandarma Komando Unsuru/Timi, 610 TEM Unsuru, 846 KOM Unsuru, 944 İstihbarat Unsuru ve bin 546 köpek unsuru olmak üzere 217 bin 293 jandarma personelinin görev yapacak. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava taşıtları da (helikopter, drone) trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarındaki denetimlerde etkin olarak kullanılacak. Kurban Bayramı süresince trafik yoğunluğunu havadan takip etmek ve alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara-Bolu güzergâhında Anadolu Otoyolu ve D-750 Devlet Karayolu üzerinde, jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmiş, Anadolu Otoyolu Gerede kavşağı bölgesinde yoğun araç trafiği olduğu gözlemlenerek, havadan denetim faaliyetleri sonucunda görevli ekiplere gerekli talimatlar verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopter ile havadan denetim sonrasında, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Jandarma Trafik Daire Başkanı J. Albay Özgür Taşcı ile birlikte, Bolu İli Mengen İlçesinde Jandarma ve Emniyet birimlerinin beraber görev yaptığı bir yol kontrol noktasında icra edilen trafik denetimlerini yerinde incelemiş, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımıza trafikte uyulması gereken kurallar hakkında tavsiyelerde bulunmuş, kurallara uymalarını hatırlatmış, araç sürücülerine ve yolculara hediyeler vererek bayramlarını kutlamıştır.”