Kahramankazan'daki köylere doğalgaz seferberliğinde son durak Çimşit köyü

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik çerçevesinde; Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanmaya başlamıştı. Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Çimşit köyü oldu. Çimşit'in de doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı. Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkının katıldığı törende ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı. Oğuz ve davetliler, hattın ilk füzyon kaynağını yaparak çalışmaları başlattı. Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

“Tüm köylerimizi doğalgazla buluşturacağız”

Oğuz, köyler için başlattıkları doğalgaz seferberliğini sürdürdüklerini belirterek, “Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz, ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu çerçevede alacağımız olan 27 milyon TL'lik kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara'da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Çimşit köyümüz İnşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kahramankazan'da 41 köy (dış mahalle) bulunduğunu söyleyen Oğuz, doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.