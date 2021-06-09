Mamak, 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'na ev sahipliği yaptı

Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu medya tanıtım ve sonuç bildirgesi imza töreni, Ankara'da Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Shareton Otel'de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Söz, yazı ve edebiyat, toplumların toplumsal devamlılığını gösterir. Bir dil geleceğe şiirle, edebiyatla atılır. Cengiz Aytmatov, eserleriyle sadece Kırgız kardeşlerimizin değil, bütün Türk Dünyası'nın ve bütün insanlığın ortak değeridir. Aytmatov'un sesinde, eserlerinde, geleceğin güzel dünyasının tasarımları vardır. Bize öz/saf insan olmamız gerektiğini, vicdan sahibi olmamız gerektiğini, anamıza, dilimize, vatanımıza, milletimize hizmet etme aşkıyla yanmamız gerektiğini duyumsatırken mankurtlaşmaktan da ürpertiyle alıkoyar. Onun dünyası Türkçe'ye, özgürlüğe açılır. Çocukluğun masumiyetine uzanan bir evrendir, tarihimizle, destanlarımızla, efsanelerimizle ortak geçmişimizin kodlanmış dünyasıdır onun dünyası. Bu yüzden Aytmatov'un dünyası ortak geleceğimizin de müjdesini içerir. Bu vesileyle siz değerli konuklarımızın da teşrifleriyle bugün Aytmatov'dan ilhamla yaşattığımız Issık Göl Forumu'nun kurucusu büyük yazarımızı saygıyla, şükranla, minnetle anıyorum. 10 Haziran 2008'de aramızdan ayrılan Cengiz Aytmatov'un aramızdan ayrılışının 13. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun” dedi.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun bu yıl dördüncüsünün yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, "Bu forum, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriliyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın kapanış programı olacak ve orada dünyaya önemli bir mesaj iletilecek. Bu tür programların büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Türkiye ve bakanlık olarak bunun hep arkasında olacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan sonuç bildirgesini okudu ve bildirge forumun yürütme kurulu üyelerince imzalandı. Foruma sağladığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e plaket takdim edildi.