30 yıllık başkan istifa etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde 30 yıldan beri Türk Hava Kurumu (THK) şube başkanlığı görevini sürdüren Dorali Kolak'ın yerine Ramazan Çetin görev aldı.

THK Kaş Şube Başkanı Durali Kolak, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Ardından yönetim kurulu, THK yönetmenliği gereğince başkan yardımcısı Ramazan Çetin'i Kaş şube başkanlığına getirdi.

Çetin'in başkanlığında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan yardımcısı Mehmet Zorlu, üyeler Hasan Çalışkan, Ömer Tüzer, Kadir Ustaer ve sayman Nurten Canbey.

Başkan Çetin'in, Kaş Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olarak görev yaptığı da kaydedildi.