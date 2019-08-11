Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda ABD'nin oyalamasına izin vermeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den Cerablus'tan temizlediysek, Fırat'ın doğusundan da YPG PKK'yı temizleyeceğiz. Amerika'nın da Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığında Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm Antalyalı hemşehrilerinin bayramını kutladı. Büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edildiğini aktardı. Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Menderes Türel'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde hem Ankara'dan gelen hem de Antalya yerelin de yapılan hizmetlerle Antalya'mızı ihya ettik. Seçimi kaybettik diye Antalya'ya küsecek değiliz. Antalya'ya hizmetlerimiz devam edecek, Liman kavşağının açılışını yaptık mükemmel bir köprülü kavşak oldu. Aynı şekilde Korkuteli ile Elmalı arasındaki duble yolun bir kısmını tamamladık, hizmete açtık, en kısa zamanda Elmalı'ya kadar yol tamamlanacak. Elmalı'dan Kaş ve Kalkan'a giden yolları da yapacağız. Manavgat'a 500 yataklı bir hastane sözümüz vardı, girecek. Tahsis edilen yer ancak 4 yatağa uygun geldi. 400 yataklı Manavgat Hastanesi için Sağlık Bakanlığındaki resmi işlemler tamamlandı, projesi hazırlanıyor yatırım programına girecek. Korkuteli, Manavgat, Alanya ve diğer 3 tane ilçemize daha doğal gaz sözü verdik. Bunların da hayata geçmesi için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

"Saldırıların hepsini püskürttük"

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalarla mücadele edildiğini aktaran Çavuşoğlu, alınan tedbirler, yapılan hamleler ve uygulanan stratejilerin hepsinin faydasının görüldüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanlıca aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Diğer taraftan ekonomi ile ilgili diğer göstergelere baktığımız zaman Türkiye artık cari açık vermiyor. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösterir. Yurt dışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsini püskürttük. Bu tür saldırılar dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu, başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur" şeklinde konuştu.

Turizm sektöründe hedeflerin revize edildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Önceden 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir diyorduk. Şimdi ise 2023'te 70 milyon diyoruz, çünkü daha 2019'da 51 milyon turist bekliyoruz, belki daha da fazla olacak" dedi.

"Fırat'ın doğusu temizlenecek"

Terörle mücadelenin içeride ve dışarıda sonuna kadar sürdürüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta bir tane terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Dışarıdan gelebilecek tehdit ve sorunlara karşı sağlam tedbirler alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Ya birlikte temizleyeceğiz ya da Türkiye buraya girecek buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den Cerablus'tan temizlediysek, Fırat'ın doğusundan da YPG PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Amerika orada sözünü tutmamıştır, oyalamaya girmiştir. Birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika üzerine düşeni yapmamıştır" ifadelerinde bulundu.

AK Parti'nin bir alternatifi olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, muhalefetin yerel yönetimlerde hizmet yapmadığını, böyle bir dertlerinin olmadığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından partililer kendi arasında bayramlaştı.