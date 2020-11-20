İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası zabıtasından dilenci operasyonu

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda suçüstü yakalanan 1 kadın dilenciye 187 TL para cezası kesildi.


Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklarını da kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler kontrol edildi. Camikebir Mahallesi'ndeki Balıkçılar Meydanı'nda vatandaşlardan para dilenen 1 kadın suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 TL para cezası kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 367 TL'ye ise tutanakla el konuldu.


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Özellikle kadın dilenciler çocuklarını kullanmak suretiyle duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istiyor. Personelimiz bu durumun önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Yakaladığımız her dilenci hakkında cezai işlem uyguluyoruz. Kuşadası'nda bu tür vakaları en aza indirgemek için dilencilere yönelik düzenlediğimiz operasyonlar devam edecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.