Takla atan aracın sürücüsü kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptıktan sonra kaçtı.

Kaza, Aydın - İzmir karayolu üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 09 UJ 939 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, yolun sağında bulunan ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle lastiği kopan otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede sürücü olduğu iddia edilen E.K. ve beraberindeki şahsın kazadan sonra arabadan çıkarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. İtfaiye ve polis ekipleri araç etrafında güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücünün bulunması için araştırma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.