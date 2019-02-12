TTK'da işçi alımı kuyruğu geceden başladı

Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak olan işçiler için 12 Şubat'ta başlayacak başvurular için geceden uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce işsiz genç, müracaat için gece İŞKUR önünde kamp kurmaya başladı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ilk etapta alınacak olan bin işçi için müracaatlar 12 Şubat tarihinden itibaren alınacak. İŞKUR kanalı ile yapılacak olan başvurularda gece yarısından itibaren kurumun önünde uzun kuyruklar oluştu. Bartın'a ayrılan 200 işçi kontenjanına başvuruda bulunmak isteyen yüzlerce genç kurumun önünde kamp kurdu.

İşe alınmak için başvuracak olanlar arasında olan 20 yaşındaki Okan Tor, “Saat gece yarısı 1 ve kuyruğu görüyorsunuz. Biz de başvuracağız ve şimdiden kuyruğa girdik. İnşallah bize çıkar. Herkes şimdiden hayırlı olsun” dedi.

TTK'ya alınacak olan 100 işçi için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan ve askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabilecek. 5 gün boyunca İŞKUR'a yapılacak olan başvuruların ardından 2-3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekilecek.