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İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti. Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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