Matlı: “Tersine göçü sağlamalıyız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 1980'li yıllardan itibaren şehirlerdeki sanayileşme ile tarım üretiminde ciddi bir azalma olduğuna dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye'de 2018 yılında belde ve köylerde yaşayan nüfus oranının yüzde 7,7'den yüzde 7,2'ye düştüğünü belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “2014 mahallî seçimleri ile köyler mahalleye dönüştürüldü. Bunun da etkisiyle son 4 yılda köylerin nüfusunda 200 bin kişiden fazla bir azalma söz konusu. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 3,68`nin ikamet ettiği Bursa`da, geçmişte nüfusun yüzde 44`ü kırsalda yaşarken, son 20 yılda bu oran yüzde 23`e, 2012`de yüzde 10`a ve 2019 yılında da yüzde 9 seviyelerine kadar düştü. Bu verilere bakınca görüyoruz ki, ekonomimizin ve şehrimizin en önemli üretim gücünü ve gelişim fırsatını yavaş yavaş kaybetmeye başlamışız. Bizim öncelikli vizyonlarımızdan biri, bu gerilemeyi önce durdurmak, daha sonra tersine göçü tetikleyerek eski üretim ve gelişim gücümüzü geri kazanmak” dedi.

Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme ile birlikte şehirleşme hareketlerinin hızlandığını belirten Başkan Matlı, “Maalesef günümüz iş dünyasında, kırsaldan şehre daha iyi iş bulabilme ve düzenli gelir elde edebilme maksadı ile göç eden iş gücü, modern sanayiin ihtiyaç duyduğu donanımlı kalifiye iş gücü talebini de karşılayamamaktadır. Kırsalda yaşayan genç nüfus özellikle dijitalleşen dünya ile sosyal medyada yer alan suni şehir hayatını görerek ve sosyal medyanın şatafatına aldanarak böyle bir hayatın peşine düşüyor. Bu durum bütün sektörlerde vasıflı iş gücü temininde sıkıntılara sebep olurken, büyükşehirlerin işsizlik oranlarında da ciddi artışa sebebiyet veriyor. Bu durumu iyileştirmek için iki somut adım gerekli; birincisi tersine göçü teşvik edecek projeler, alt yapılar oluşturmak, ikincisi ise mevcutta gerçekleşen göçü doğru, verimli ve sürdürülebilir bir istihdama çevirebilmek. Bu sayede iki dezavantajı da avantaja çevirerek büyük bir gelişim kat edebilir, işsizlik oranlarını da belli oranda aşağıya çekebiliriz. Kırsal nüfusun iş ve yaşam koşullarının iyileştirilerek refah seviyesinin yükseltilmesi, daha önce kırsaldan büyük şehirlere göç etmiş, ancak hali hazırda kentlerde işsiz durumda olan nüfusun, kırsal yerleşimlerine tersine göç için proje ve desteklerin arttırılması çok önemlidir. Bursa Ticaret Borsası da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde kırsal alanlarda yatırım imkanlarını câzip hale getirmek ve iş gücü potansiyeli oluşturmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD projeleri hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hedeflenen kazandırılan yeni yatırımlar sayesinde kırsal alandaki göçün önüne geçilerek, tersine göçün sağlanmasıdır” diye konuştu.