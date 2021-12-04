Merhum Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı anıldı

Geçtiğimiz yıl korona virüs sebebiyle yaşamını yitiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin Merhum Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı hastanede gerçekleşen tören ile anıldı. Gerçekleşen törene Hastane Yönetim Kurulu, çalışanları, hekimleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, Hastanenin Eski Başhekimi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay'ın konuşmaları ile devam etti. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan hastanenin eski başhekimi ve çalışma arkadaşı Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık, "Ahmet pandemi döneminde hastalarından desteğini hiç esirgememiş çok kıymetli, Denizlililerin de sevgisini kazanmış fedakar bir hekimdi.Beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılması hepimizi yasa boğdu. Son güne kadar yaşamak için mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz.Yalnızca Cerrahi Hastanesi'nde değil, Devlet Hastanesi'ndeki başhekimlik döneminde de herkesin sevgisini kazanmış bir hekimdi. Yaklaşık 2 senedir korona virüs ile savaşmaktayız.Bu süreçte birçoğumuz ruhen ve fiziken stresli bir dönemden geçtik ve bu hastalığı Ahmet dışında hepimiz atlattık. Meslektaşım ve dostum Ahmet, birçok hastaya korona virüs döneminde şifa dağıttı. Hepimiz için çok büyük bir kayıp, onu çok seviyoruz ve çok özlüyoruz, onu hep gülen yüzüyle hatırlayacağız" dedi.

Merhum Başhekim Dr. Bacanlı için gerçekleşen anma töreninde mesai arkadaşları anı defterini doldurarak, fotoğrafı önüne karanfil bıraktı. Hastaların da katılım gösterdiği tören lokma hayrı ve kabir ziyareti ile sona erdi.