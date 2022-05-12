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Elazığ'da kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol edildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kayısı ve elma entegre bahçelerinde Akdeniz meyve sineği ve drosophilia suzukii zararlısına karşı tuzak kontrolleri yapıldı.


Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince entegre mücadele çerçevesinde çalışmaları yürütülen Sütlüce, Sinan, Sultanuşağı köylerinde kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol edildi. Kontrollerde ayrıca Akdeniz meyve sineği ve drosophilia suzukii zararlısına karşı asılan tuzak kontrolleri yapıldı.


Denetim ve kontrollerin süreceği bildirildi.

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