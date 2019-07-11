Veteriner İşleri Müdürü Tutcugil;"Hiçbir zaman mama toplama talebimiz olmadı”

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevi adına mama toplanılması söylentisi üzerine Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden algı yaratıldığını dile getiren Tutcugil, kendi isimlerini kullanarak böyle bir şeyin yapılmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakımevi'nin yaptıkları işlemler hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, “Sokak hayvanlarının dışarıdan toplanması, hastane ortamına getirilip onların tedavilerinin aşılarının ve bütün tedavilerinin yapılması. Ayrıca halk sağlığını ilgilendiren karasinek ve sivri sinekle mücadelede de çalışmaktayız. Sokaktan aldığımız bütün hayvanları buraya getiririz, eğer yavru ise büyüyünceye kadar o bizimle birlikte misafir olur ve büyüdükten sonra onun operasyonları gerçekleşir. Tedaviye ihtiyacı varsa tedavisi hemen yapılır. Bütün hayvanların aşılama işlemi yapılır. 5199 sayılı kanuna göre bunlar işlemleri tamamlandıktan sonra alındıkları yerlere direkt bırakılırlar” dedi.

Barınakları adına mama topladığını ancak kendilerinin böyle bir talebi olmadığının altını çizen Tutcugil, “Çevre illerden gelen köpekler de oluyor, hepsine birden sahip çıkıyoruz ve gerekli bakımı da uyguluyoruz. Bazen farklı algılarla karşılaşmak durumunda kalıyoruz özellikle sosyal medya üzerinden tarafımıza yönelen algılarla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Bu bizim açımızdan çok üzücü ama biz kendi işimizi yapıyoruz. İyi insanların olduğunu da biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Barınağımız için mama toplandığını duyuyoruz ancak bizim hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı. Herhangi bir yardımda bulunacaksanız birilerinin aracılığıyla bunu yapmayın. Nereye ve kime yardım yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. Belediyeler bağış alan kurumlardır ama hakikaten böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bizim adımız kullanılarak da bunun yapılmasından son derece rahatsızız” diye konuştu.