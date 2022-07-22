Erzincan'da şifa arayanların uğrak yeri kaplıca

Erzincan'da bulunan ve cilt, romatizma, damar sertliği, sedef hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı kış sezonunda dahi 23 ila 33 dereceyi bulan kaplıcalar yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor.

Erzincan Ekşisu mesire alanının yakınlarında bulunan jeotermal tesis romatizmal ve eklem hastalıkları dışında birçok hastalığın tedavisinde de kullanıyor. 12 adet havuzu ile hizmet veren kaplıcalar randevu sistemi ile çalışıyor. Tesis içerisinde duşa kabin, soyunma odası ve dinlenme odasının yanı sıra yaklaşık 30 dekarlık bir alanda da gelen vatandaşlar rahatça sıralarını bekleyebiliyor. 5 dakikada boşaltılıp doldurulabilen havuzların içerisindeki su miktarı da isteğe göre ayarlanabiliyor.

Cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendiği için gelen vatandaşlar, “Cilt, deri, kas ve eklem hastalıklarına iyi geldiğini öğrendik. Su gayet güzel. Ilık, çok sıcak da değil, soğuk da değil. Yüzülecek çok bir alanı olmasa da şifa niyetiyle gayet güzel eğlenilebiliyor. Suyun derinliği, metrekaresi oldukça uygun. Erzincan'a defalarca geldik, bu kaplıca tesisinden faydalandık. Birçok şehirde de gittik ama buranın ki ayrı güzel. Suyun sıcaklığı, seviyesi diğerlerine nazaran bence daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyoruz” dediler.