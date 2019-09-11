Trafik Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul servislerinde denetim yaptı.

Okul servislerini durduran Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri denetlendi.

Uygulama sonrası, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilecek. Trafik Jandarma ekiplerinden yapılan açıklamalara göre yıl boyunca denetimlerin daha da sıklaşacağını ona göre servis şoförlerinin eksiksiz dönem başlangıcı yapmaları gerektiğini önemle vurguladılar.