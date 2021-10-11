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117 yaşındaki Muteber Nine korona virüsü yenmeyi başardı

117 yaşındaki Muteber Nine korona virüsü yenmeyi başardı
117 yaşındaki Muteber Nine korona virüsü yenmeyi başardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, 4 ay önce yakalandığı korona virüsü yenmeyi başardı.

117 yaşındaki Muteber Nine korona virüsü yenmeyi başardı - Tıkla İzle

Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan 5 çocuk ve 26 torun sahibi 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, 4 ay önce yakalandığı korona virüsü yendi.

2 doz aşısını da yaptıran ve 30 nüfuslu köyde yaşayan Muteber Engindeniz, kimlikteki yaşıyla Türkiye'nin şu ana kadar korona virüsü yenen en yaşlı kişileri arasında bulunuyor.

4 ay önce korona virüse yakalanan ve hastaneye gitmeden evinde 14 gün karantinada kalarak hastalığı yenen Muhteber Nine, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu belirtti.

117 yaşındaki Nine Muteber Engindeniz, “110 sendedir bu köyde yaşıyoruz. Ben 4 ay önce korona virüs hastalığını geçirdim. Ben 14 gün boyunca kendi evimde karantinada kaldım ve şükür en iyi şekilde bitirdim hastalığı. Doğal yiyeceklerle bunu bitirdim. Ben 2 doz aşımı da yaptım, şu an iyiyim. İnşallah bu hastalık kısa sürede biter” dedi.

Metin Tek
 

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