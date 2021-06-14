3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı

Olay, 4 Haziran gecesi Erenler Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Y.Ş., amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı'yı tabanca ile vurarak öldürdü. Aynı aileden 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan olayda yaralanan Y.Ş., yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz ay yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan S.Ş., mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Y.Ş.'nin olayın devamında yaşanan tartışmada 3 yakınını öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilmişti.

Burak Can Tokyürek

