43. Hülya Avşar Cup sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademisi ortaklığında Antalya Belek'teki Megasaray Tenis Akademisi'nde 15-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen, erkekler ve kadınlarda 25 kategoride yaklaşık 300 tenisçi mücadele ettiği Hülya Avşar Cup Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvaya adını veren sanatçı Hülya Avşar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

Kemal Şahin: “Spora ve sporcuların geleceğine yatırım yaptık”

Törende yaptığı konuşmada, önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de çok insanın hayatına dokunmaktan gurur duyduklarını belirten Kemal Şahin, “Şu an sizleri misafir ettiğimiz Club Megasaray Oteli'miz uluslararası pazarlarda bilinen ve çok tercih edilen bir marka. Müşterilerimizin yüzde 70'i repeat olup bir kısmı 60-70 sefer gelmiştir. Turizmdeki başarılarımızı spor alanına da taşıdık. Megasaray Tenis Akademi'yi kurarak sadece ticari bir yatırım yapmadık. Spora ve sporcuların geleceğine de yatırım yapmış olduk.

Hülya hanımın turnuvasına 3. kez ana sponsor olduk. Megasaray Tenis Akademi olarak ülkemizde tenis oynayanları çoğaltmak, sponsorluğunu yaparak yetiştirdiğimiz oyuncularla ülkemize daha çok tenisçi katmak ve özellikle de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarını alıp dünya arenasına çıkarmak istiyoruz. Hülya Hanım da bu konuda çok duyarlı. Onu da bu ortak hedeflerimiz doğrultusunda destekliyoruz. Turnuvaya 25 farklı yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Birazdan finalistler kupalarını alacaklar. Mücadele eden herkesi kutluyorum.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, büyük başarı göstererek tekrar seçildi. Başkanımız tenise çok emek verdi, çok çalıştı. Tekrar kutluyorum. Türkiye Tenis Federasyonu'yla birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tenisin yaygınlaşması için dünyaca önemli turnuvaları Türkiye'ye getireceğiz.

Ayrıca biz de MTA olarak hem Megasaray Belek'te hem de Erciyes'te Davis Cup, ATP Challenger gibi enternasyonal turnuvaları 12 ay yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enternasyonal turnuvalar Türk gençlerin ayağına geliyor ve böylelikle ciddi maliyetlerle uzak ülkelere gitmekten kurtuluyorlar ve derecelerini hızla arttırabiliyorlar. 2019'da açtığımız MTA, pandemi dönemi de dahil dünyaca önemli turnuvalarla, aralarında ünlü tenisçilerinde olduğu binlerce sporcuyu ağırladı.

Bu yıl Megasaray Tenis Akademi, yıl sonuna kadar 100'ün üzerinde enternasyonal turnuva yapmış olacak. Akademide kısa zamanda yetiştirdiğimiz 6 oyuncumuzu da Türk Milli Takımı'mıza vermenin gururunu yaşıyoruz.

Akademide oyuncular, aynı tesiste konaklıyor, dengeli besleniyor ve sabah antrenmanını yapıp öğleden sonra maça çıkabilecek konfora sahip oluyor. Bu hizmetler sporculara zaman ve efor tasarrufu sağlıyor. Böylece başarılarına daha çok odaklanıyorlar. Bu yapımızla oyunculara Avrupa'da hiç olmayan bütünsel imkanlar tanıyoruz. Dolayısıyla bu imkanlarla tesisimiz kısa zamanda çok bilinen ve Avrupa'da dengi olmayan bir akademiye dönüştü. Bu vesileyle Antalya gelecekte dünyada tenisle anılan en önemli bir şehir olarak marka değeri kazanacaktır. Böylece Antalya'ya ve ülkemize Avrupa'dan çok daha fazla elit turist gelecektir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Hülya Avşar: “Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz”

“Bu organizasyonun başarılı olmasında herkesin çok büyük emeği var” diyerek sözlerine başlayan Hülya Avşar ise, “Sizlerin katkılarıyla her turnuvada birçok çocuk okutuyoruz. Amacımız Türkiye'de yurtdışına gidip turnuvalara katılamayan ama iyi oynayan oyuncuların çoğunu yurtdışına göndermek. Ayrıca öğrenim hayatlarına da katkıda bulunmak. Bunu sadece ben değil, hep birlikte yapıyoruz. Bugün de bu turnuvanın 21. yılında 43.'sünü yaptık. Kemal Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle yatırım yapmış olduğu Megasaray Tenis Akademisi'nin tenis kortları sayesinde biz de aslında yapmak istediğimizi tam anlamıyla yapabiliyoruz. Hiçbir yerde böyle bir tesis bulma şansımız yok. Bahara doğru Güneydoğu'da tenise teşvik için TTF Başkanımız Cengiz Durmuş ile organizasyonlar yapacağız. Oradaki çocukların eline de raket vereceğiz. Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş: “Tenis sporunu bütün Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz”

Tenisi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini aktaran Başkan Cengiz Durmuş da, “Bugün burada olmamızın ne kadar anlamlı olduğunu sizleri görünce bir kez daha anladım. Bizim federasyon olarak hayalimiz, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek ve Türkiye'yi temsil etmek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu hedefimize başta devletimiz, spor bakanımız, spora destek verenler ve basın ile birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Bu inançla çok çalışıyoruz. Başkan olarak çok şanslıyım, Kemal Şahin bey gibi otelleri ve bünyesinde kurduğu tenis akademisinin imkanları ülkemizin dünyada da söz sahibi olabilmesi için bir şanstır. Hülya hanımı gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına yaptığı hayır işlerinden dolayı takdir ediyorum. Tenis sporunu bütün Türkiye'ye yaymayı, özellikle Doğu'daki çocuklarımıza bu imkanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Hülya hanımın da bizim bu gayretlerimize katılıp rol modeli olarak Güneydoğu'daki organizasyonlarımıza katılması bizi çok sevindirdi” cümlelerine yer verdi.

Uygar Aydın

