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5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

5 il için kuvvetli fırtına uyarısı
5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için saatte 100 kilometreyi bulabilecek kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Yaptığımız son tahminlere göre 25.05.2019 Cumartesi günü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Rıdvan Yeşilırmak


 

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