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Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı

Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı
Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.

Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Doğan Can Cesur
 

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