Adana'da sağanak ve dolu sele neden oldu, yollar su altında kaldı

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış ve dolu Adana'da etkili oldu. Şehirde gündüz saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü de yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi.

Yağışların tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi.

Süleyman Cenk İdaye

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