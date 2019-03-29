Adana'da tesettürlü kadınlara çirkin saldırı

Merkez Çukurova ilçesinde 27 Mart Çarşamba günü meydana gelen olayda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen tesettürlü Yaren Demir (19) ile arkadaşı Sümeyye Öztekin (20) yanından geçen bir kadın, “Siz FETÖ'cüsünüz” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Arkasını dönerek kadına ne dediğini soran Yaren Demir, bu kez kadının fiziksel saldırısına uğradı. Birden Yaren Demir'in üzerine yürüyen kadın, tesettürlü kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Bu sırada tesettürlü kadının yüzü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan kadın uzaklaştırılarak olayın daha da büyümesi engellendi.

Daha sonra polise haber vermek için telefonunu çıkaran Yaren Demir, kadına beklemesini söyledi. Kadın ise beklemeyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaren Demir'in babası Ahmet Demir ise ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Gönderiyi gören vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yaren Demir, arkadaşlarının yanından dönerken yolda saldırıya uğradıklarını belirterek, “Kadın bize küfretti. Aslında yürümeye devam ettik ancak arkadaşım, 'Pardon, bir şey mi dediniz?' diye sordu. Biz kadının hakaretlerini o sırada dinledik ancak sonrasında başörtümüze laf attı. Biz de Allah'ın emri olduğunu söyledik. Ancak sonrasında peçemi çekti ve beni darp etti. Sonrasında vatandaşlar bizi ayırdılar. Ben polisi aradığımda, kadın gitmişti zaten.” diye konuştu.

Kendisine yönelik hakaretlere ve darp edilmesinin önemli olmadığını, başörtüsüne laf söylenmesine sinirlendiğini ifade eden Demir, “Çok seviyesiz bir saldırıydı. Bizim de dilimiz var, elbette cevap verebilirdik ama o an şoke olmuştuk. Benim orada gösterdiğim tepki başörtümüze edilen hakaretten dolayıydı.” dedi.

Saldırıya uğrayan Sümeyye Öztekin ise kimsenin giyimine karışılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim zorumuza giden örtümüze laf atmasıydı. Biz korkmuyoruz ve bu olayın da peşini bırakmayacağız. Diğer kadınların da böyle bir olaya karşı tepki vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıya uğrayan Yaren Demir'in babası Ahmet Demir, suç duyurusunda bulunduklarını ve darp raporu aldıklarını belirterek, "İşi hızlandırmak için de savcılığa başvurduk. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Müslümanlar pısırık olmamalı. Bu sadece benim kızıma yapılan bir saldırı değildir. Bu başörtüsüne, İslam'a yapılan bir saldırıdır. Benim kızımın yüzü çizilebilir, Allah'ın taktiridir. Ama başörtüsüne yapılan bir saldırıyı kabullenemeyiz." diye konuştu.

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ



