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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki Zeynelabidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri’nde bulundu.

Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Tıkla İzle

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uçurtmasıyla oynamak için dışarıya çıkan Zeynelabidin Çelik'in anne ve babası çocuklarının eve dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, Zeynelbidin Çelik'in cansız bedenine evinden yaklaşık 4 kilometre uzakta 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki bulunan cezaevi köprüsünde ulaştı. Zeynelabidin Çelik'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merve Gökbakan
 

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