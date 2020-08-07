Akrobat hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Çorlu'da 6'sı binadan 1'i otodan 4'ü iş yerinden hırsızlık ve bir de kapkaç olmak üzere toplam 12 olayı gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin eşkal bilgilerinin ardından kimlik bilgilerini de tespit etti.

Nakit para, döviz, 7 adet bisiklet, cep telefonları, elektronik malzemeler, sigara ve alkollü içecekler olma üzere maddi değeri toplamda 75 bin TL'yi bulan hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin E.A. (19) ile M.N.T. (19) olduğunu tespit eden polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden E.A.'nın 30, M.N.T.'nin ise 15 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelilerin gerçekleştirdiği çeşitli hırsızlıklar ise ev ve iş yerlerini güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Adeta bir akrobat gibi düz duvara tırmanan şüphelilerinin yüksek katlarda yer alan iş yerlerine bina dışından eriştikleri anlar da kameralara yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin