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Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşattı

Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşattı
Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşattı

Alibeyköy'de trafikte sinirlenen bir şahıs, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı. Şahıs önce kadının aracının üzerine çıkarak aracı tekmeledi. Daha sonra ise tartıştığı kadına tekmeler savurdu. Kadına ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler eden şehir magandasının yakalanması için polis ekipleri çalışma başattı.

Alibeyköy’de trafikte kadına dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kadın bir sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen şahıs, kadına küfür ederek saldırmaya başladı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaçan şehir magandasının yakalanması için çalışma başlattı.

Vali Yerlikaya: 'Sena kardeşime saldıran şahıs gözaltına alındı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın doktora saldıran zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
 

Doğan Can Cesur
 

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