Analitik Hackathon yarışmasının kazananları belli oldu

Teknolojik alt yapısı ile Türkiye'nin yaygın müşteri ağına sahip faktoring şirketlerinden Tam Faktoring müşteri veri analitiği konusunda ilk ‘analitik hackathon' etkinliğini Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 18 üniversiteden 67 öğrencinin oluşturduğu 32 takım, ilk günü Tam Faktoring Ar-Ge merkezinde olmak üzere 4 gün boyunca müşteri segmentasyonu, müşteri kaybı ve müşteri yaşam döngüsü konularında risk ve davranış eğilimlerini de dahil ederek istatistiki bakış açıları içeren projeler hazırladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada birincilik ödülünü ‘Detective Churn' projesiyle Marmara Üniversitesi'nde eğitim gören Emre Gündoğmuş ve Sevval Mutaflar kazandı.

Yarışmaya katılan takımlar geliştirdikleri projeleri veri analitiği profesyonelleri ve akademisyenleri tarafından oluşturulan jüriye sundu. Hackathon jürisinin akademik üyeleri Tam Faktoring Ar-Ge merkezi ile bir çok ortak projede de birlikte yer alan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesinden Dr. Levent Güntay, MEF Üniversitesinden Prof. Özgür Özlük, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Doç. Dr. Erhun Kundakçıoğlu ve Doç. Dr. Erinç Albey oldu. Tüm katılımcılara staj yapma imkânının da sunulduğu Hackthon'da birinci proje 5 bin TL'lik para ödülüne sahip olurken, ikinci proje 3 bin TL ve üçüncü proje ise bin TL almaya hak kazandı.

Tam Faktoring Analitik Hackathon birincilik ödülünü faktoring işlemlerine devam etmeyecek müşterileri önceden tespit ederek müşteri kaybının önüne geçmek için özel kampanyalar öneren 'Detective Churn' adlı projeyle Marmara Üniversitesi'nden Emre Gündoğmuş ve Sevval Mutaflar kazandı. İkincilik ödülünü sahibi müşteri segmentasyonuna odaklanan projeyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Enis Gümüştaş olurken, üçüncü ise müşteri kayıp analizine odaklanan projeyle Galatasaray ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Buğra Şen ile Yunus Şevli oldu.

Yapay zeka sayesinde verilen kredilerdeki karşılıksız çek oranı yüzde 0,35'e düştü.

Tam Faktoring'i bir Fintech şirketi olarak değerlendirdiklerini belirten Veri Analitik Bölümü Yöneticisi Senem Erkal "Düzenlediğimiz ilk analitik hackathon'da büyük bir ilgi gördük. Katılımcıların gayretini görmek bizi de heyecanlandırdı. Şirket olarak hali hazırda tüm müşteri taleplerini Ar-Ge merkezimizin geliştirdiği yazılımlar sayesinde değerlendiriyoruz ve KIOS adını verdiğimiz bu yazılım sayesinde verdiğimiz kredilerdeki karşılıksız çek oranımız yalnızca yüzde 0,35. Genç arkadaşlarımızın bakış açılarıyla zengileştirdiği yarışmamızın çıktılarının şirket adına çok faydalı olacağına inanıyorum. Gelecek yıllarda bu etkinliğimizin kapsamını daha da geliştirerek ‘analitik hackathon' denince ilk akla gelen şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.