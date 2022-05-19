Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı

Sabah saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda, 15 yaşındaki İ.A., 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Ardından evde bulunan komşulara da ateş eden İ.A., 1'i ağır 3 kadını daha yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda yapılan çalışmalarla 15 yaşındaki cinayet şüphelisi İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. ile birlikte yakalandı.

Olayın olduğu Fevziçakmak Mahallesi'nde yaya halde yakalanarak gözaltına alınan İ.A. ile babası Erkan A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de evden kaçmış

Yaklaşık 1 yıl önce ayrılan Erkan A. ile Serap Bor'un büyük çocukları olan 15 yaşındaki İ.A.'nın 2020 yılının Eylül ayında evden kaçtığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde boş bir evde bulunan İ.A.'nın, “Aileme kızdığım için kaçtım” dediği öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner