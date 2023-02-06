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Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: 'Annemi de kurtarın'

Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: 'Annemi de kurtarın'
Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: 'Annemi de kurtarın'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: 'Annemi de kurtarın' - Tıkla İzle

MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."

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