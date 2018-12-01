Ataşehir'de sahne Mehmet Erdem'in

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da konser maratonu ünlü sanatçı Mehmet Erdem ile devam ediyor. Her hafta yoğun katılımla gerçekleşen konser maratonunda Havuz Sahne'nin bu haftaki konuğu Mehmet Erdem olacak. Havuz içerisine kurulan sahnede "Acıyı Sevmek Olur mu", "Bir Elmanın Yarısı", "Hakim Bey" gibi sevilen şarkılarını seslendirecek Mehmet Erdem'e su, ateş ve lazer gösterileri eşlik edecek. Bu akşam saat 20.00'da başlayacak konseri tüm ziyaretçiler ücretsiz izleyebilecek.

Yetişkinlerin yanı sıra çocukları da unutmayan Watergarden İstanbul'da Cumartesi günü Ali Baba'nın Hazinesi, Pazar günü ise Külkedisi müzikalleri çocukları eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.