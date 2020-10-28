Avlanan yunuslar Rus turistlerin arasına daldı

Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu sahilinde çekilen ve sosyal medyada da yer alan görüntülerde, serinlemek için denize giren Rus turistler, bir anda ortaya çıkan ve dokunacak kadar yanlarına yaklaşan yunus balıklarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Etraflarında dolaşan yunusların denize dalıp çıktığını gören turistler, bir anlık şaşkınlığın ardından tepkilerini sevinç çığlıkları atarak gösterdiler. Sahile oldukça yaklaşan yunus balıkları ise denizdeki insanlara aldırış etmeden peşine düştükleri balık sürüsünü avlamaya devam ettiler. Oldukça ilginç anların yaşandığı görüntülerde, yunuslardan kaçmaya çalışan balıkların denizin içindeki zıplamaları da görüntülere yansıdı.

Hüseyin Kar

