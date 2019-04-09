Avrupa'dan Kayseri'ye 3 madalya birden

Şampiyonada 55 kg'da yarışan genç sporcu Muhammet Akkaya, 93 kg koparma ve 120 kg silkme derecesiyle şampiyonayı 9. sırada tamamlayarak gelecek için umut vaat etti. Muammer Şahin ise, koparmada 112 kg ile gümüş madalya, silkmede 135 kg ile bronz madalya kazanarak, toplamda 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcuları Kayseri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılayarak tebrik etti.

"Özelikle halterde ülkemizde uzun süredir özlenen bir başarı var" diyen Kayseri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Sporda başarı kolay gelmiyor. Özelikle halterde ülkemizde uzun süredir özlenen bir başarı var. Naim Süleymanoğlu'nu da rahmetle anıyorum. Naim Süleymanoğlu'nun yılar önce atmış olduğu tohum meyvelerini yavaş yavaş ülkemizde vermeye başladı. Avrupa dereceleri, şehrimize ve ülkemize gelmeye başladı. Bu uzun soluklu bir çalışma neticesinde ortaya çıkıyor. Büyük emek harcıyorlar. Ben, bu başarıyı gösteren değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda, en büyük pay sahibi olan antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Ayrıca sporcumuz Kayseri'de yetişen bir sporcumuz. ASKİ spor kulübüne transferi yapılmıştı ve ASKİ adına yarışıyor. Avrupa'dan da direkt şehrimize geldi” ifadelerinde bulundu.

"Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız" diyen 1 gümüş ve 2 bronz madalya sahibi sporcu Muammer Şahin, “13 senedir halter branşıyla uğraşıyorum. Bu işe Kayseri'de başladım ve gönül verdim. Antrenörüm Gökhan Taşçı ile 13 senedir bu yoldayız. Beraber antrenman yapıp beraber çalışıyoruz. Öncelikle Türk gençlerine şunu hatırlatmak isterim, al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Bunu Türk gençleri asla unutmasın. Kayseri'ye ilk defa, büyükler Avrupa şampiyonasında madalyayı ben getirdim. 2013 yılında da gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu getirmiştim” şeklinde konuştu.

Halter sporunda henüz yeni olan ve şimdiden başarılı olacağının sinyallerini veren genç sporcu Muhammet Akkaya ise, "4 senedir bu sporla uğraşıyorum. Halterle Gökhan hocam sayesinde tanıştım ve bana kendisi emek verip buralara gelmemi sağladı. Kendisine bunun için teşekkür ediyorum. Bize verdiği imkanlar ve desteklerden dolayı, sayın müdürümüze de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

"Elimizden geldiği kadar Kayseri halkından sporcu seçtik ve en düzeyde yetiştirmeye çalıştık" diyen ve 25 yıldır halter sporuyla uğraşan Halter antrenörü Gökhan Taşçı, “Bu sporu 25 yıldır yapıyorum. Elimizden geldiği kadar Kayseri halkından sporcu seçtik ve en düzeyde yetiştirmeye çalıştık. Muammer Avrupa'da derece yaptı daha önce dünyada yapmıştı. Yeni sporcum Muhammet de 4 yıl önce bulduğum yeni bir sporcu. Kendisine dışarıdan transfer teklifleri geliyor ama biz kendi adımıza yarıştırıyoruz. Kayseri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Murat beyin de destekleriyle Türkiye'de en iyi salon diyebileceğimiz bir salona ve imkanlara sahibiz. Kendisine bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Sporcularıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 25 yılın meyvelerini bu şekilde almak gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu. Daha önce de yaşadık bu duyguları ama sonuçta evlatlarımız, ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor ve bu tarif edilemeyecek bir duygu” dedi.

Eren Kan