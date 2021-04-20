Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Kahramanmaraş Adana Karayolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ali C'nin kullandığı 46 DC 582 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, yolcu konumundaki Ayşe C. ise itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte sıkıştığı otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yol dışı edildi.

Halil Ulubey

