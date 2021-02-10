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Aykut Kocamanlı Başakşehir, ilk galibiyetini aldı

Aykut Kocamanlı Başakşehir, ilk galibiyetini aldı
Aykut Kocamanlı Başakşehir, ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir, uzatmalara giden maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda J.Fernandes ve Gulbrandsen'in golleriyle 2-1 yenerek kupanın dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresindeki ilk galibiyetini de Kadıköy'de, Fenerbahçe'ye karşı elde etmiş oldu. İstanbul temsilcisi, ayrıca yeni çalıştırıcısıyla ilk gollerini de sarı-lacivertli ağlara bıraktı. M.Başakşehir, Kocaman ile ligde Galatasaray'a 3-0, Karagümrük'e de 1-0 kaybetmişti.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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